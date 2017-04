Während zehn Minuten werkelte der für seine Kochleidenschaft bekannte 30-Jährige mit Fachmann Schudel an einem "Schnitzelbrot mit Baschitwist". "Voll geil gemacht", "so geil", lauteten weitere Kommentare des 30-Jährigen. Was nicht etwa peinlich, sondern vor allem lustig war, denn der Anblick des brutzelnden Specks und der selbstgemachten "Baschinnaise" liess den Musiker offensichtlich alles andere vergessen.

Die Stimmung in der TV-Küche war derart entspannt, dass Baschi die Flasche Portwein, aus der er einen kleinen Schluck in die Schüssel geben musste, gleich auch noch an die Lippen setzte. "Du bist ein unmöglicher Siech", tadelte Schudel und bot dem Sänger kurz darauf ein Glas Wasser an. Baschi: "Auch das ist wichtig, ab und zu."

In den nächsten Folgen von "Schudel on the Rocks" werden unter anderem Rapper Manillio, Sängerin Nicole Bernegger und Bluesmusiker Marc Amacher zu Gast sein. Die Sendung läuft jeweils mittwochs auf ProSieben Schweiz.