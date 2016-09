"Ich finde schon, dass Berlin New York den Rang abläuft", sagte der 49-jährige Modeschöpfer der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" vom Donnerstag. "Der Berlin-Style, der Mitte-Look, ist inzwischen stilprägend. Den sehe ich auch in Korea, Shanghai oder Paris."

Nach Michalskys Einschätzung entspricht Berlin dem New York der 80er Jahre. "Das Grobe, Unfertige, dieses Anything-can-happen, die verwegene Sub- und Clubkultur, all das gibt es dort heute so nicht mehr. Es ist sehr clean und auch sehr teuer geworden."