Yvonne Catterfeld hat vor allem zwei wichtige Männer in ihrem Leben: Schauspieler Oliver Wnuk (41) lernte sie im August 2007 am Set des Kinofilms «U-900» kennen. Seit knapp zehn Jahren sind die beiden ein Paar.

Heute leben sie mit ihrem fast dreijährigen Sohn Charlie in Berlin. Und auch wenn Mami bald wieder auf grosse Tournee geht (am 30. März wird Yvonne Catterfeld beispielsweise im Theater 11 in Zürich spielen), so ist ihr der Zusammenhalt der Familie sehr wichtig: «Bisher habe ich meinen Sohn überall mitgenommen, doch es ist wichtig, dass er eine Basis hat und Kinder zum Spielen. Daher haben wir die Tour so geplant, dass ich nie länger als drei Tage nicht zu Hause bin», sagt die Sängerin. «Und mein Mann und unser Sohn begleiten mich eine Woche davon.»