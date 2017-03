Wenn heute eine junge Frau sage, sie sei keine Feministin, wofür auch, sie habe alles, was sie wolle, schluckt de Cesco leer: "Diese Mädchen haben kein historisches Gedächtnis. (...) Den Mädchen ist nicht bewusst, dass ihre Grossmütter kein Stimmrecht hatten", so die Autorin ("Der rote Seidenschal") im Gespräch mit "Blick". Ihnen sei so wohl, dass sie gar nicht mehr merkten, was die Generation vor ihnen geleistet habe.

Doch auch an feministischen Aktivistinnen von heute lässt de Cesco kein gutes Haar: Die Aktion, bei der Frauen Brunnenwasser in Zürich rot färbten, um auf das Drama der Periode aufmerksam zu machen, bezeichnet die 78-Jährige als "ideologische Effekthascherei". Und die strickenden Pussyhats, eine neue feministische Bewegung mit pinken Strickmützen, seien "so naiv". "Alles aufgesetzt, genauso wie die Mütze!"