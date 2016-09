"Es ist möglich, Widerhandlungen im Strassenverkehr gestützt auf vorhandenes Videomaterial nachträglich zu ahnden beziehungsweise an die zuständige Staatsanwaltschaft zu rapportieren. Abklärungen bezüglich Tatort und der daraus resultierenden Zuständigkeit wurden im vorliegenden Fall nun eingeleitet", zitiert die "Schweiz am Sonntag" Jolanda Egger, die Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern.

Fäh hat den Instagram-Clip offenbar am Samstag vom Netz genommen und bereut die Aktion. Sie wisse nicht, was sie sich dabei gedacht habe, sagte sie der "Schweiz am Sonntag". "An alle Fans: Nicht nachmachen, ich werde es auch nicht mehr tun".