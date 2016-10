Der "Blick" (Donnerstag) ist sich sicher: Da läuft was zwischen den beiden Freundinnen. Verschiedene Augenzeugen hätten bestätigt, die 27-jährige Ex-Miss und das 31-jährige Model knutschend und händchenhaltend in verschiedenen Zürcher Clubs gesehen zu haben. Es sei in der Zürcher Szene ein "offenes Geheimnis", dass die beiden Frauen ein Liebespaar sind, schreibt die Tageszeitung.

Brisant an der neuen Liebe könnte sein, dass Rinderknecht schon mit Glauser angebandelt haben soll, als sie noch mit Gürsoy liiert war. Die Moderatorin und ihr Ex gaben im September nach sechs Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Weder Rinderknecht noch Glauser wollten sich zu ihrer angeblichen Liaison äussern, schrieb der "Blick".

Die Zürcher Schönheitskönigin lebt seit ihrer Trennung von Gürsoy bei ihrem engen Freund Reto Hanselmann in Zürich. Das androgyne Model Glauser flaniert für grosse Labels über die Laufstege dieser Welt und posiert in Magazinen für Herren- wie Damenmode.