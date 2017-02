Engagiert hatte ihn der deutsche Designer Philipp Plein. In der ersten Reihe sass am Montag (Ortszeit) niemand Geringeres als Popstar Madonna. Auch Kylie Jenner habe der Schau beigewohnt, schrieb am Dienstag "blick.ch".

Das ehemalige Gangmitglied war 2014 wegen unerlaubten Waffenbesitzes verhaftet worden. Sein Polizeifoto ging um die Welt und Meeks erhielt den zweifelhaften Titel des attraktivsten Häftlings der Welt. Modelagenturen meldeten Interesse an am Mann mit den vollen Lippen und den tiefblauen Augen, was Meeks dazu brachte, sein Leben schon im Knast umzukrempeln. Er trainierte hart und sagte in Interviews, er wolle Karriere als Fotomodell machen.

Nach seiner Freilassung im Frühling 2016 wurde Meeks' Traum wahr: Er arbeitet als Model und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Saus und Braus.