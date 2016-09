Den Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie gewann am Sonntagabend (Ortszeit) Jeffrey Tambor aus der Amazon-Serie "Transparent". Die wichtigsten Preise in den Miniserien-Kategorien gewann die Verfilmung des Mordprozesses um den Footballer O.J. Simpson.

Die zehnteilige Reihe "The People v. O.J. Simpson" gewann nicht nur den Preis als herausragende Miniserie. Sarah Paulson und Cortney B. Vance siegten auch als beste Hauptrollen. Sterling K. Brown wurde als bester Nebendarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet.

In der Kategorie beste Realityshow gewann "The Voice". Zu den weiteren Preisträgern bei der 68. Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises der Welt zählten für ihre Leistungen in Comedy-Serien Louis Anderson aus "Baskets", Kate McKinnon aus "Saturday Night Live" sowie Aziz Ansari für das Drehbuch einer Folge der Netflix-Comedy "Master of None" und Jill Soloway für die Regie einer Episode von "Transparent".