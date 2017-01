"Aber ich singe recht viel unter der Dusche", sagte Stone in einem Interview des französischen Magazins "Version Femina". "Als Jugendliche bewegte sich mein Repertoire um die Spice Girls, deren Fan ich war, aber jetzt nicht mehr", erzählte die 28-Jährige.

"Heute singe ich einfach das, was ich im Kopf habe, in Abhängigkeit von meiner Laune oder davon, was ich am Morgen beim Aufwachen gehört habe." In der Romanze "La La Land" singt und tanzt Stone an der Seite von Ryan Gosling. Filmstart in der Deutschschweiz ist am 12. Januar.