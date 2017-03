Er fühle sich ganz einfach als Entertainer, der das Talent besitzt, jederzeit das Maximum aus seinen Möglichkeiten herauszuholen, sagte der 49-Jährige zu "tvtäglich". Diese Fähigkeit hat dem Eurodance-Künstler immerhin zwei Höhepunkte in einer Karriere beschert. "In den goldenen 90er-Jahren hatten wir die meisten Plattenverkäufe. Heute bin ich mit dem Ticket-Verkauf auf dem Zenit", so DJ Bobo in der "GlücksPost".

Wenn der Künstler von "wir" spricht, dann meint er damit die Bobo-Familie, der seit Jahren seine Ehefrau Nancy sowie Musiker, Tänzer und Bühnenmitarbeiter angehören. Und natürlich seine beiden Kinder Jamiro, 14, und Kayley, 10. Diese jedoch begleiten ihre Eltern heute nicht mehr auf Tourneen. "Sie müssen zur Schule, haben ihre Freunde hier."