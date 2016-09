In der Nacht auf Dienstag legten sich die Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump erstmals live im Fernsehen miteinander an. Ausgetragen haben sie das TV-Duell an der Hofstra Universität in Hempstead, New York.

Die US-Medien feierten Demonkratin Clinton danach als Siegerin des verbalen Zweikampfes. Das Wichtigste zu der Debatte lesen und sehen Sie hier. Was aber auch – wenn nicht noch viel mehr – zu reden gibt, sind Donald Trumps «Schnüffler».