"Niemand schaut sich das doch nachher wirklich an", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. "Die Leute verpassen oft den eigentlichen Moment, weil sie alles mit dem Smartphone oder iPad glauben aufzeichnen zu müssen."

Bei einem einstündigen Konzert am Freitagabend in Berlin vor 1000 ausgewählten Fans, bei dem die Band ihr neues Album "Spirits" vorstellte, sei ihm aber positiv aufgefallen, dass er kaum in Handys habe schauen müssen.

Gahan sprach mit der dpa auch über Weltpolitik: "Wir werden alle mit viel Scheisse überschwemmt - zum Beispiel jetzt mit den Dingen, die Donald Trump sagt, die angeblich passiert sein sollen. Dass er angeblich von der britischen Regierung abgehört wurde. Es ist einfach verrückt."

Gahan sieht aber auch Vorteile in der neuen Zeit mit einem US-Präsidenten Trump: "Es ist eine verrückte Zeit, aber sie hat auch eine nützliche Seite, weil man sich darauf besinnen kann, was sind die Informationen, die ausgewogen sind und die mich wirklich zum Nachdenken bringen. Und was füttert mich nur mit irgendwas, was ich dann als wahr oder falsch einordnen soll."

Im Mai startet Depeche Mode in Stockholm eine Europatournee. Das einzige Konzert in der Schweiz ist für den 18. Juni im Letzigrundstadion in Zürich geplant.