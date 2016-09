Obwohl ihr Fernsehverhalten anders ist als jenes der "Tatort"-Fans, die ihre Stunden vor der Röhre fein säuberlich auf die Sonntagabende verteilen, kann sie das Bedürfnis nach einem TV-Ritual nachvollziehen. "In einer Zeit, die rast und in der sich alles in Sekundenschnelle verändert, können solche Fixpunkte dem Leben eine Art von Struktur verleihen", sagte die Schauspielerin zu "TVtäglich".

Ein Krimi wie der "Tatort" biete ausserdem den idealen Inhalt. Dabei könne man den Kopf durchlüften oder "sich auch mal richtig schön ärgern: statt über sich selbst, mal über die Leute am TV". Die nächste "Tatort"-Folge mit dem Ermittlerteam Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) läuft am kommenden Sonntag, 18. September, und handelt von Sterbehilfe.