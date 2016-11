Anschliessend sagte sie in Anlehnung an einen Satz der früheren amerikanischen First Lady Eleanor Roosevelt: "Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen."

Zuvor hatte DeGeneres die Show in gewohnt humorvoller Art eröffnet. "Sie dürften davon gehört haben, dass am Dienstag eine Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Der grosse Gewinner hiess Alkohol. Sehr viel Alkohol", sagte sie und erntete dafür Gelächter aus dem Publikum. DeGeneres hatte während des Wahlkampfs Hillary Clinton unterstützt.