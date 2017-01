Ingrid Bumann wird als Location Managerin tätig sein und das Casting leiten. Das beinhaltet auch Reisen - was der Ex-Wirtin etwas weniger behagt. "Ich hoffe, dass ich das ohne grosses Heimweh schaffen kann", sagte sie dem Portal "bluewin.ch". "Dani und ich waren in all den Jahren nur wenige Nächte voneinander getrennt." Die Bumanns sind seit 37 Jahren zusammen, davon 32 verheiratet.