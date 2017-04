Als Gastsprecher werden unter anderem die Schauspielkollegen Patricia Heaton und Joe Mantegna erwartet.

Sinise ist Kinogängern aus Filmen wie "Apollo 13", "The Green Mile" und "Mission to Mars" bekannt. Für seine Nebenrolle in "Forrest Gump" (1995) wurde er für einen Oscar nominiert. 1992 führte er bei der Steinbeck-Verfilmung "Of Mice and Men" auch Regie.

In den vergangenen Jahren stand er für Serien wie "CSI: NY" und "Criminal Minds" vor der Kamera. Privat setzt sich Sinise mit einer Stiftung für die Unterstützung von US-Kriegsveteranen ein.