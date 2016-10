Die Platte mit dem schlichten Titel "Chuck" habe er in Studios rund um seinen Geburtsort St. Louis aufgenommen, teilte Berry am Dienstag mit. Das Album werde irgendwann im kommenden Jahr veröffentlicht.

Berry widmet die Platte seiner Frau Themetta Berry, mit der er seit 68 Jahren verheiratet ist. "Mein Schatz, ich werde alt! Ich habe an dieser Platte lange Zeit gearbeitet. Jetzt kann ich meine Schuhe an den Nagel hängen", erklärte der Musiker.

Zur Familienangelegenheit wurde Berrys erste Platte seit 38 Jahren auch durch die Mitarbeit seines Sohnes Charles Berry Jr., der seinen Vater auf der Gitarre begleitete. Chuck Berrys Band sei sofort "in den Groove hineingekommen und folgte seiner Führung", schilderte der Sohn die Zusammenarbeit mit der Rock-Legende. Die Platte decke ein "Spektrum von knallharten Rocksongs zu seelenvollen, zum Nachdenken anregenden Zeitkapseln eines Lebenswerks" ab.

Chuck Berry, der mit Songs wie "Johnny B. Goode" berühmt wurde, prägte die Jugendkultur in den 50er Jahren massgeblich mit. Er gehörte zu den ersten Musikern, die 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.

In den vergangenen Jahren war er aus Altersgründen immer seltener auf der Bühne. Um für sein neues Album zu werben, will er aber bei mehreren Anlässen auftreten, wie sein Label mitteilte. Die Termine würden später bekanntgegeben.