Man brauche Reibung, um Grosses auf die Beine zu stellen, sagte der 65-Jährige im Interview mit "Blick am Abend". Krokus veröffentlichten Ende Januar das Album "Big Rocks" mit Covers bekannter Rock-Songs. Ihnen seien keineswegs die Ideen ausgegangen, rechtfertigte sich der Solothurner Alt-Rocker. Das Album sei eine Hommage an "jene Bands, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind".

Von Rohr hofft auf weitere Bühnenjahre, "solange es die Götter der Gesundheit zulassen". Und bei aller Reibung, auch die Freude darf beim Bassisten nicht zu kurz kommen.