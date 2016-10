"Internate waren damals kein schöner Ort zum Leben", sagte der 68-Jährige ("Lady in Red") in einem Interview der "Bild am Sonntag". De Burgh musste als Siebenjähriger in Irland in solch einer Lehranstalt wohnen, während seine Eltern - der Vater war Diplomat - beruflich in Nigeria waren.

In der Nacht habe man das Wimmern in den Schlafsälen gehört, "weil gerade wir Kleinen uns in den Schlaf geweint haben." Seiner Mutter Maeve (90), die beim Interview dabei war, sagte de Burgh: "Mama ich mache dir keine Vorwürfe, weil ihr ja gute Gründe hattet."