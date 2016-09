"Es ist so traurig", sagte eine Gewährsperson dem Portal "Radaronline.com". "Er hat 125 Millionen Dollar verplempert mit teuren Privatjets, Drogen und Frauen". Jetzt finde er nicht einmal mehr Arbeit, "keiner stellt ihn an". Ein kleiner Trost: Die Villa von Martin und Janet Sheen, in deren Gästehaus Charlie eingezogen ist, steht immerhin in Malibu.

Sheens beide Ex-Frauen Brooke Mueller und Denise Richards, die je zwei Kinder mit ihm haben, haben bereits Erbarmen gezeigt und ihre Ansprüche an Alimenten von 55'000 auf 25'000 Dollar im Monat gesenkt.