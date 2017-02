Die 87-jährige Raumfahrtlegende lief am Dienstag in silberner Glanzjacke und Turnschuhen in der Schau des Designers Nick Graham und dessen Kollektion "Life on Mars: Fall-Winter 2035", wie der Sender ABC News und andere Medien berichteten. "Über den Laufsteg zu gehen, war so einfach wie auf dem Mond zu spazieren", twitterte Aldrin anschliessend.

Aldrin, selbst ein grosser Unterstützer von Marsforschungsprogrammen, hält es für realistisch, dass der Mensch innerhalb der nächsten 20 Jahre auf dem Roten Planeten landen und mit einer Besiedlung beginnen könnte, wie er im ABC-Interview sagte. Dem Magazin "Women's Wear Daily" hatte Aldrin auch dem modischen Aspekt eines Marsbesuchs eine wichtige Rolle eingeräumt: "Alle Astronauten sollten bestens aussehen, wenn sie dort landen."