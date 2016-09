"In meinem Leben habe ich nie ans Altern gedacht. Ich habe immer gelebt als wäre ich 40, weil ich mich so fühlte: voller Neugierde und Tatendrang. Dann ist plötzlich die Krankheit gekommen und mit der Operation das Bewusstsein, dass ich ein 80 Jahre alter Mann bin", sagte Berlusconi im Interview mit dem Magazin "Chi".

Seinen runden Geburtstag werde er im engen Kreise seiner Familie feiern. "Ich werde jetzt mehr Zeit mit den Menschen, die ich liebe, verbringen, wie ich es in diesem Sommer getan habe. Und es ist richtig so: Mit fünf Kindern und zehn Enkelkindern bin ich ein Patriarch und so fühle ich mich auch", betonte der Mailänder Unternehmer.

Grosse Pläne hegt Berlusconi nicht. "Ich blicke mit Ungewissheit in meine Zukunft", gab der Medienzar zu. Dankbar sei er für seine Eltern, die ihn stets unterstützt hätten, auch wenn sie seine Pläne oft als zu kühn betrachteten. Seit dem Tod seiner Mutter Rosa sei seine älteste Tochter Marina die für ihn wichtigste Person. "Marina ist heute für mich Mutter, Schwester und Tochter", erklärte Berlusconi.