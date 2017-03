Das sagte die 34-jährige Schauspielerin ("Les Misérables") am Mittwoch in einer Rede im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York am Internationalen Frauentag.

In den USA erhalten Mütter zwölf Wochen frei - aber unbezahlt. "Irgendwie wurde von uns und allen amerikanischen Eltern erwartet, dass sie in weniger als drei Monaten ohne Einkommen wieder im Normalzustand angekommen sind", bemängelte die 34-Jährige, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Kind bekommen hat.

Die US-Schauspielerin setzte sich in ihrer Rede dafür ein, nicht nur den Müttern, sondern auch den Vätern eine Elternzeit zu bieten: "Wir müssen die Rolle der Väter als Bezugsperson neu definieren und vom Stigma befreien." Hathaway ist seit Juni 2016 Goodwill-Botschafterin der Frauenorganisation UN Women.