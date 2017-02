"Ich habe gerade heute früh noch Witze gemacht und mich gefragt, ob ich wohl einen Schweizer Pass bekäme. Wenn nach dem Brexit alle durchdrehen, könnte ich Schottland verlassen und in die Schweiz ziehen", verrät die 29-Jährige dem "Sonntagsblick".

Dieses Jahr gibt Amy Macdonald drei Konzerte in der Schweiz: 17. März in Dübendorf ZH, 7. Juli in Murten FR, 20. Juli in Locarno. Darauf freut sie sich riesig, denn: "Bei euch ist das Publikum unglaublich aufmerksam. Die Schweizer hören bei jedem Wort zu. Das ist toll. Und sie sind bodenständig und realistisch."

Besonders gefalle es ihr in Locarno, "die vielen Leute auf dem Platz, an den Fenstern, auf den Balkonen". Das sei eine "wunderbare Atmosphäre", schwärmt die schottische Sängerin.