"Das ist natürlich was ganz Besonderes, jetzt in der 'Tarzan'-Zeit, weil wir uns genau vor fünf Jahren bei diesem Musical kennengelernt haben", sagte die 30-Jährige am Sonntag auf der Premiere von "Tarzan" in Oberhausen dem Promiportal "promiflash.de".

Klaws, der 2003 die erste Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hatte, spielte von 2010 bis 2013 die Hauptrolle im Musical "Tarzan" in Hamburg. Seit Sonntag steht er in der gleichen Rolle in Oberhausen auf der Bühne.