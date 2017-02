"Ihre Airline hat in den vergangenen zehn Jahren Millionen mit mir und meiner Crew verdient. Trotzdem bin ich heute am Flughafen in Miami wegen meines Aussehens diskriminiert worden", schrieb der Sänger ("Talk Dirty") auf Instagram an die Fluggesellschaft gerichtet. Erst als die Mitarbeiter ihn erkannt hätten, seien sie freundlicher geworden. "Ich will, dass jeder mit Respekt behandelt wird", sagte Derulo am Mittwoch dem "People"-Magazin.

Beim Streit ging es offenbar um von der Airline geforderte Extrakosten für Derulos Gepäck. In einem Polizeibericht, aus dem das Magazin zitiert, beschreibt ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft das Verhalten des Musikers und seiner Crew beim Einchecken als "aggressiv". Es habe aber keine Anzeigen gegeben, der Fall sei abgeschlossen.