An den Solothurner Filmtagen im Januar musste Laura an der Filmpremiere Red und Antwort stehen - vor hunderten von Zuschauern. Das sei aufregend gewesen und habe eigentlich auch Spass gemacht. "Aber ich war froh, als ich wieder von der Bühne runter konnte", erzählte das Mädchen dem "Migros-Magazin".

Lieber als Schauspielerin möchte Laura, die auf einem abgelegenen Hof im luzernischen Romoos lebt, Coiffeuse oder Schneiderin werden. Und sie liebt das einfache Landleben: auf dem Hof helfen, mit der Mutter backen und stricken, mit dem Grosi nähen, das sage ihr alles mehr als Shopping oder Kino, schrieb das Magazin.

"Das Mädchen vom Änziloch" startet am Donnerstag in den Kinos. Für Laura Larissa Röösli, die im Film die sagenumwobene Felsschlucht Änziloch erforschen will, war es nicht die erste Rolle: Sie spielte schon in Alice Schmids erstem Kinodokfilm "Die Kinder vom Napf" mit.