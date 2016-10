Auf diesen Engpass jedoch antwortete der Regierungsrat vor rund zwei Wochen (die Limmattaler Zeitung berichtete), in dem er die Investition von 258 Millionen Franken für die Bildungsmeile an der Ausstellungsstrasse in Zürich guthiess. Dabei handelt es sich um eine zentralisierte Lösung für die Berufsschulen der Stadt.

Die Anlage soll Verpflegungseinrichtungen, eine gemeinsamen Mediothek, eine Sechsfachturnhalle, mehrere kleine Sportanlagen und einzelne Berufsfachschulgebäude umfassen. Kummer sagt dazu: «Damit wird den Handlungsbereichen Gesundheit und Prävention, der bedarfsgerechten Ernährung, der Fitness und Haltung mit und ohne Geräte, aber auch dem Turnhallen-Mangel Rechnung getragen.»

Denn grundlegendes Ziel des neuen Sportschulplans sei es, die Lernenden für Sport und Bewegung neben ihrem Arbeitsalltag zu motivieren. Was in den relativ wenigen Berufsschultagen pro Woche anspruchsvoll sei. Dennoch ist Kummer sicher, ist es wichtig, dass sportliche Aktivitäten auch in Zukunft Platz im Lebensalltag von Berufstätigen haben.