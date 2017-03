Der Mann anerkannte gemäss Urteil den ihm angelasteten Sachverhalt sowohl in der Untersuchung, vor dem Bezirksgericht als auch in der Berufungsverhandlung.

Mann setzte Medikamente selber ab

Der Verurteilte ist der Justiz nicht unbekannt. Er wurde schon 2001 wegen Gewaltdelikten und Drohungen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und in eine stationäre Therapie eingewiesen. 2007 wurde er bedingt entlassen. Eine anschliessende Therapie scheiterte, da er die Medikamente selber absetzte.

Schliesslich begann er sich mit dem Internet zu befassen. Diese Beschäftigung sei zu seinem ausschliesslichen Lebensinhalt geworden, gab er an.

Seine psychischen Störungen setzten wieder ein und er wurde mehrmals polizeilich auffällig. So bewarf er beispielsweise ein Auto mit Steinen und die Polizei fand in seiner Wohnung Gehhilfen, an denen er mit Klebebändern Messer befestigt hatte.