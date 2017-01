Die Sache mit der Kesb

Zum anderen war da die Sache mit der Kesb. Natalie K. sah sich der Behörde, die ihre Kinder ins Heim brachte, hilflos ausgeliefert. Sie schildert die Umstände, die dazu führten: Ihr Mann Mike K. habe ihr immer wieder versprochen, den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. Doch das Geld dazu fehlte, nachdem er seinen Job verloren und sie ihren wegen der Kinder aufgegeben hatte. So blieb die Miete für die jeweilige Wohnung oft unbezahlt – und es kam zu acht Umzügen innert sieben Jahren. Als sie misstrauisch wurde, habe er gefälschte Dokumente über seine finanzielle Situation vorgelegt. Gleichzeitig machte er im Internet betrügerische Geschäfte, um zu Geld zu kommen.

Er habe ihr vorgegaukelt, von seinem Chef drei Millionen Franken erhalten zu haben, um Natalie K.’s Traumhaus in Rüdlingen zu kaufen. Doch der vermeintlich kurz bevorstehende Umzug verzögerte sich, sodass die Familie auf die Schnelle ins Nachbardorf Flaach zog. Sohn Nicolas, den die Mutter schon im Kindergarten Rüdlingen angemeldet hatte, kam nach den Sommerferien 2014 dort in den Kindergarten, obwohl er aus Sicht der Schulbehörden nach Flaach gehörte. Eine Vertreterin der Rüdlinger Schulbehörde machte eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb, schreibt Natalie K – angeblich, weil Nicolas nicht normal entwickelt sei.

Die Situation spitzt sich am 4. November 2014 zu: Natalie K. und ihr Mann werden verhaftet, die Kinder müssen ins Heim. Das Lügengebäude bricht zusammen. Die Kinder müssen auch im Heim bleiben, als Natalie K. wieder auf freiem Fuss ist. Die Kesb geht auf den Vorschlag ihres Vaters, dass Nicolas und Alessia bei den Grosseltern wohnen könnten, nicht ein. Bei Besuchen erlebt Natalie K. ihre Kinder verändert: «Nicolas ist ruhiger geworden und zieht sich oft zurück. Wenn ich ihn in den Arm nehme, weint er leise. Meine kleine Alessia hat immer wieder Phasen, in denen sie weinend und schreiend in einer Ecke sitzt und in ihren Augen Panik ist», schreibt die Mutter. Und: «Ich mache mir jetzt schon grosse Sorgen, wie sich das Heim auf die Kinder auswirkt.»

Der Neujahrstag

Aus den Sorgen wird Verzweiflung, als Natalie K. erfährt, dass die Kinder auch nach den Weihnachtsferien, die sie bei ihr verbringen dürfen, wieder ins Heim müssen. Ihre Anwältin reicht Beschwerde ein. Diese wird abgelehnt. Die Anwältin teilt ihr dies am Neujahrstag per E-Mail mit. Natalie K. schildert ihre Gefühlslage an jenem Tag: «Ich habe keine Chance und auch keine Hoffnung mehr. Alles, wofür ich gelebt habe, waren meine Kinder. (...) Und nun soll ich zusehen, wie sie psychisch kaputtgehen und in einem Heim aufwachsen sollen? Das kann ich ihnen nicht antun, das haben sie nicht verdient!»

Tagsüber sind noch die Grosseltern mit in der Wohnung in Flaach. Dann kommt der Abend: «Nach dem Essen bringe ich Nicolas in sein Bett und gebe ihm einen Kuss und gehe mit Alessia in mein Bett. Sie schläft schnell in meinen Armen ein und ich nicke auch ein.

Richtig aufgewacht bin ich erst wieder im Spital. Vom Rest des Abends habe ich nur zwei schreckliche Szenen im Kopf: Ich stehe neben meinem Bett und sehe beide Kinder in meinem Bett liegen. Sie sind zugedeckt und halten ihre Lieblingsstofftiere in den Armen, aber sie schlafen nicht, sie sind tot. (...) Ich muss sie erstickt haben, weil sie blaue Lippen haben.» Natalie K.’s nächste Erinnerung ist ihr Suizidversuch mit einem Messer in einem nahe gelegenen Wald. Sie habe «aus reiner und verzweifelter Mutterliebe» gehandelt, schreibt Natalie K. später. Und: «Die einzige Lösung, meine Kinder zu schützen, war der Tod.»

Sie hoffte, im Himmel wieder mit ihnen zusammen zu sein.