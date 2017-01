Damals begann die Kälteperiode bereits Mitte November und sorgte mit einer eisigen Brise und wochenlangen Minustemperaturen dafür, dass der See ab Dezember Stück für Stück ein wenig mehr vereiste.

Am 25. Januar musste der Schifffahrtsbetrieb komplett eingestellt werden – und die Hoffnung der Bevölkerung wurde am 30. Januar schliesslich erfüllt, als ein Glaziologe der ETH im Auftrag der Wasserpolizei die Eisdicke mass und grünes Licht gab: An den fünf Messstellen erreichte das Eis gemäss einem Bericht der Zürcher Stadtpolizei eine Dicke von bis zu 13,5 Zentimetern.