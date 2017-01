Pelz ist chic – mehr denn je, wie ein Blick auf die Verkaufszahlen zeigt. Im vergangenen Jahr hat die Schweiz rund 440 Tonnen Pelz importiert – so viel wie seit 24 Jahren nicht mehr. Beim Zürcher Hiltl Club lässt man sich davon aber nicht beeindrucken. Bereits vor rund zwei Jahren wurde die Regel eingeführt, dass Pelzträgern – sei es nur mit pelzigen Bommeln oder Kapuzenrändern – der Eintritt verwehrt wird.

Der Kürschner Thomas Aus der Au, der in Zürich ein Pelzgeschäft führt, steigt hart ins «TalkTäglich»-Gespräch ein: Personen Kleidervorschriften zu machen, habe etwas «Talibanmässiges» und «Mittelalterliches». Man dürfe nicht alles in einen Topf werfen. «Bei den Fellen der Schweizer Rotfüchse heisst es nutzen oder verbrennen», argumentiert Aus der Au. Die Fuchspopulation werde in der Schweiz so oder so reguliert, daher sei es sinnvoll, das Fell zu verwenden.

Der Gastronom Rolf Hiltl steht zu seinem Pelzverbot. «Ich lasse mich nicht als Pelzgegner der Schweiz deklarieren»: Er findet es beispielsweise absolut in Ordnung, dass seine Grossmutter dazumals Pelz trug, aber heute sei es einfach «too much». Ihm geht es dabei stets um das Wohl des Tier: «Es ist nicht okay, dass man Tiere ausnutzt oder schlecht behandelt.» Wobei Rolf Hiltl stets betont, dass er kein Extremist sei und auch ab und zu Fleisch esse, solange es aus guter Haltung komme.