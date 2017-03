Die junge Frau sprach die ältere in der Altstadt an. Sie erzählte ihr, dass sie sich in einer Notlage befinde und mit ihrem Kind bald auf der Strasse schlafen müsse. Die Angesprochene versprach Hilfe.

Die Geldübergabe wurde von Polizisten beobachtet, die junge Frau verhaftet. Ihre Geschichte stellte sich als frei erfunden heraus, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte.

