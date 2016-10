Ende September 2016 waren 29'462 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Montag mitteilte. Das sind 362 Personen mehr als im Vormonat. Zieht man die saisonalen Effekte ab, dann sind es noch 162 Personen.

Besonders in den Wirtschaftszweigen Baugewerbe mit 78 Personen, Gastgewerbe mit 63 Personen und wirtschaftliche Dienstleistungen mit 184 Personen hat die Arbeitslosigkeit zugenommen - bei letzteren saisonbedingt im Bereich der Gebäudereinigung.

Teilweise werde die Zunahme aber auch von der Konjunktur bedingt, heisst es weiter. So etwa im Bereich des Grundstücks- und Wohnungswesens sowie bei den freiberuflichen, technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen. Hier sei die Anzahl Arbeitsloser vorwiegend bei den Werbeagenturen, Architekturbüros und im Bereich Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte angestiegen.

Auch die Zunahme der Arbeitslosen bei den Banken um 35 Personen führt das AWA auf die Konjunktur zurück. Die Zunahme im Sozial- und Gesundheitswesens um 64 Personen könne ebenfalls nicht mit der saisonalen Entwicklung erklärt werden.

Erfreulicher zeigt sich die Situation dafür in der Industrie, im Detail- sowie Grosshandel. In diesen Branchen sind keine grossen Bewegungen zu verzeichnen. Gemäss AWA fand in diesen drei Branchen sogar ein Rückgang statt, wenn man die Zahlen saisonbereinigt betrachtet.