Kaum etwas deutet darauf hin, dass sich in Dietikon zwischen der Ortsgüteranlage und dem Durchgangsverkehr auf der Überlandstrasse eine kleine, rote Oase mitten im Grünen versteckt. Aber wer auf den Sandplätzen des Tennisclubs Langacker Dietikon (TCLD) steht, vergisst schnell, dass er mitten in der Agglomeration ist. An Pfingsten 1977 wurde hier erstmals Tennis gespielt. Gegründet wurde der Tennisclub von ehemaligen Mitgliedern des Dietiker Turnvereins Satus. Das Areal diente dem Verein zuvor als Sportplatz. Bereits wenige Jahre später wurde die Anlage von zwei auf die heutigen vier Courts aufgestockt.

40 Jahre nach der Gründung geht es dem Club gut. «Wir haben einen engagierten harten Kern und viel Konstanz bei den bestehenden Mitgliedern», sagt Präsident Jack Hagmann. Dazu trägt bei, dass im Langacker auch das Geschehen neben dem Platz wichtig ist. Denn bei allem sportlichen Ehrgeiz steht die Freude am Tennis und am Zusammensein im Mittelpunkt. So nimmt Hagmann auch den sportlichen Abstieg seiner Interclub-Mannschaft eher mit Humor: «Wir sind von der Tennisliga in die Gourmetliga aufgestiegen», sagt er lachend. Viele Clubabende basieren auf Eigeninitiative und werden von unterschiedlichen Leuten im Club organisiert. Dabei wird kulinarisch einiges geboten: «Ich habe schon viele ganz verschiedene Abende im Club erlebt, aber dabei noch nie schlecht gegessen», sagt Hagmann. Bei Aktivitäten und Festen sei die Beteiligung folglich auch immer hoch, freut sich der für Clubaktivitäten zuständige Peter Jenny. «Wir sind eine eher gesellige Truppe», fügt er hinzu.

Seit der Gründung vor 40 Jahren hat sich in der Tenniswelt viel verändert. Die früher oft als elitär abgestempelte Sportart ist offener und ungezwungener geworden. «Früher hat man sich im Club meistens gesiezt», erinnert sich Jenny. In den letzten Jahrzehnten haben viele Vereine einen Mitgliederrückgang verzeichnet und bekunden besonders Mühe, genügend Nachwuchsspieler für den Sport zu begeistern. Denn trotz des Schweizer Tennisbooms, mit Stars wie Martina Hingis, Roger Federer und Stan Wawrinka, ist der grosse Aufschwung ausgeblieben.

Tennisstunde in der Schule

«Früher hatten wir noch Wartelisten», sagt Hagmann. «Vor etwa fünf Jahren haben wir dann die Talsohle erreicht.» Seither zeigen die Mitgliederzahlen wieder langsam nach oben. Damit dieser Trend noch verstärkt wird, arbeitet der TCLD seit letztem Jahr mit Dietiker Schulen zusammen, um die Begeisterung für Tennis in einer Turnstunde zu vermitteln. Letztes Jahr gastierte der TCLD im Wolfsmatt, für dieses Jahr ist Jenny im Gespräch mit weiteren Schulhäusern.