Auf Anfrage präzisiert Marcel Tanner (SVP), Vorsitzender der Statthalterkonferenz: «Wenn wir ihn als Delegierten der Statthalterkonferenz für eine Aufgabe delegiert haben, nahm er teilweise gar nicht an den Sitzungen teil.» Auch an internen Sitzungen sei er manchmal komplett unvorbereitet gewesen.

In der Mitteilung schreiben die ehemaligen Kollegen Leimgrüblers auch, wie wichtig es sei, dass der Statthalter und Bezirksratspräsident seiner Pflicht als Aufsichtsorgan über die Feuerwehren «glaubwürdig und verlässlich» nachkomme. In diesem Bereich habe es bei Leimgrübler Lücken geben, sagt Tanner. Während dreier Jahren sei der Dietiker Statthalter an keiner Feuerwehrinspektion gewesen, obwohl er diese hätte leiten müssen.

Schon seit mehreren Jahren

Tanner kennt Leimgrübler schon seit Jahrzehnten: Früher waren beide Bezirksanwälte, zwischen 2009 und 2015 dann beide Statthalter. Wann die Probleme mit dem Alkoholkonsum und der fehlenden Zuverlässigkeit erstmals aufgetaucht seien, könne er nicht ganz genau sagen, so Tanner. «Sicher ist, dass dies schon seit mehreren Jahren der Fall ist. Es ist keine kurzfristige Erscheinung.»

Dass er und seine Kollegen und die Kollegin jetzt an die Öffentlichkeit gehen, habe einen einfachen Grund: «Wir finden es nicht richtig, dass die Stimmbürger auf einer unvollständigen Basis entscheiden müssen. Sie sollten Kenntnis von den Grundlagen haben.» Denn bedauerlicherweise habe Leimgrübler weder die Einstellungsverfügung des Strafverfahrens, noch die Entscheide der Justizdirektion und des Regierungsrats offen gelegt, sagt Tanner – auch wenn dies natürlich sein Recht sei. «Deshalb haben wir uns letztlich entschieden, die Stimmbürger auf diese wichtigen Informationen aufmerksam zu machen.» Geärgert habe die Statthalter auch, so Tanner, dass Leimgrübler in einem Interview mit der Limmattaler Zeitung sagte, Amtspflichtverletzungen, wie sie das Verwaltungsgericht in seinem Fall festgestellt habe, kämen in jedem staatlichen Amt regelmässig vor. «Gegen diese Aussage wehren wir uns ganz entschieden», sagt Tanner.