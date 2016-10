Der Verein "Filme für die Erde" bezeichnet sich als internationales Kompetenzzentrum für Umweltdokumentarfilme. Er will "mit ausgewählten Filmen möglichst viele Menschen erreichen, Wissen über Nachhaltigkeit weitergeben und zum Handeln inspirieren".

Die in Winterthur ansässige Umweltorganisation will nun eine Filmdatenbank entwickeln, um ihre umfassende Sammlung von Dokumentarfilmen einem weltweiten Publikum in mehreren Sprachen und geräteunabhängig zugänglich zu machen.

Für die Entwicklung der Software hat der Klimafonds Stadtwerk Winterthur nun einen Beitrag gesprochen, wie die Stadt Winterthur am Freitag mitteilte. Das Projekt wird auch vom Lotteriefonds des Kantons Zürich und von Energie Schweiz unterstützt.