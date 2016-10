Dabei konnte es schon einmal zu Streitereien zwischen Einheimischen und Ausflüglern kommen. Etwa, als trinkfreudige Studenten vor der «Linde» in Schlieren einigen Mitgliedern des Weininger Töchternchors nachstellten und dafür von einer Jassrunde kurzerhand im Dorfbrunnen abgekühlt wurden.



Überhaupt ging es in jener Zeit öfters ruppig zu und her in den Limmattaler Gaststätten. Jüngere Dietiker machten sich etwa einen Spass daraus, Neuzuzüger in der Beiz aufzuziehen, bis es zu Schlägereien kam. Und auch untereinander flammte öfters Streit auf. So soll es gang und gäbe gewesen sein, dass in Dietikons Wirtschaften vor Jassbeginn die Sackmesser mit offener Klinge in die Unterseite der Tischplatte gesteckt wurden, um bei ausbrechendem Streit sofort zustechen zu können.

Jedem Verein sein Stammlokal



Oft blieb es jedoch bei Diskussionen, mitunter auch sehr hitzigen. Denn in den Wirtschaften wurde auch Politik gemacht, wobei jede Partei ihr Stammlokal hatte. In Schlieren etwa politisierte die BGB, Vorläuferin der SVP, in der «Linde». In der «Lilie» war der Freisinn zu Hause, im «Bahnhof» die CVP und in der «Krone» die Sozialdemokraten.



Auch viele Vereine wussten und wissen noch heute die Vorzüge eines Lokals zu schätzen. Fast alle von ihnen wurden einst in einem Restaurant gegründet.

Der FC Fortuna, der später in FC Dietikon umbenannt werden sollte, wurde in der Wirtschaft Zur Post aus der Taufe gehoben. Der FC Oetwil-Geroldswil hat seine Wurzeln im Oetwiler Restaurant Freihof. Im Anschluss an die Hochzeit einer Serviertochter gründete eine fröhliche Runde 1982 den FC Frohsinn.

Gerade für Fussballvereine konnten die Wirtschaften aber auch ganz praktische Funktionen übernehmen. Die Spieler des FC Engstringen mussten sich noch in den 1960er-Jahren aus Mangel an Garderoben im «Freihof» umziehen. Als Dusche diente ein Schlauch hinter dem Gebäude.



Die Alkoholfrage kommt aufs Tapet



Das Aufkommen der Wirtschaften ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam nicht überall gut an. Schon früh wurde die Alkoholfrage zu einem wichtigen politischen und gesellschaftlichen Thema. Und so formierte sich gegen Ende des Jahrhunderts die Abstinenzbewegung.

In den 1920er-Jahren wollte der Frauenverein Dietikon eine Gemeindestube mit einer alkoholfreien Wirtschaft einrichten. Das Projekt scheiterte jedoch an den Finanzen. Erst dem 1932 gegründeten Gemeindestubenverein gelang es, mit dem «Limmethus» eine solche Wirtschaft zu eröffnen. Deren Betrieb musste 1973 aus finanziellen Gründen jedoch wieder eingestellt werden.

Gasthäuser waren und sind nicht nur wegen des Alkohols ein Ärgernis für gewisse Leute. Auch der nächtliche Lärm wurde oft als störend empfunden. Allerdings gab es auf der anderen Seite wiederum Gäste, die so ganz und gar nichts mit der Polizeistunde anfangen konnten. Im «Bären» in Dietikon soll es vorgekommen sein, dass sich einige Verwegene im Kühlraum vor der Polizei versteckten und danach fröhlich weiterfeierten.

Mit ganz anderen Sorgen war hingegen der Geroldswiler Gemeinderat 1910 beschäftigt, als er einem Gesuchsteller das Wirtepatent verweigerte. Es bestand der Verdacht, dass der Wirt sein Lokal nur so lange betreiben wolle, bis alle seine Töchter unter der Haube sind. Man fürchtete um die guten Sitten im Dorf.



Einen anderen Weg schlug der Uitiker Gemeinderat ein. Dieser wollte in den 1830er-Jahren die strapazierten Gemeindefinanzen durch den Pachterlös einer Wirtschaft entlasten. Deshalb beantragte er den Stimmberechtigten, eine Wirtschaft an der neu erstellten Luzernerstrasse zu erstellen. Die Rechnung ging nicht auf. Die Kosten für den Bau des «Leuen» überstiegen den Ertrag aus dem Pachtzins massiv. Deshalb wurde das Gasthaus nur wenige Jahre nach seiner Fertigstellung verkauft.



Ganz andere, neue Erfahrungen machten hingegen die Dietiker. 1918 übernahm die Familie Spallanzi den «Bären». Damit hielt zum ersten Mal die südländische Esskultur Einzug in der Region. Wie andernorts war das der Start für eine Entwicklung, die sich heute in einer Vielfalt an Spezialitätenrestaurants äussert. Für manche Dorfbeiz bedeutete dieser Trend allerdings das Aus.