Der geplante Radweg von Aesch in die südlich gelegene aargauische Nachbargemeinde Arni wurde bisher erst zur Hälfte gebaut. Wo der Aargau beginnt, endet der Radweg. Das sorgt in Aesch für manchen Spruch über den Nachbarkanton. Weniger lustig ist: Die Radfahrer müssen ab der Kantonsgrenze auf die Arner Zürichstrasse wechseln, eine Ausserortsstrecke ohne richtige Kurve, auf der es den einen oder anderen Autofahrer lockt, das Gaspedal etwas zu weit nach unten zu drücken.

Der Veloweg auf Aescher Seite wurde hingegen bereits im vorletzten Jahr gebaut, er wurde im November 2015 fertig. Der Bau des Aargauer Teils hätte dann im Sommer 2016 losgehen sollen, hiess es im Mai 2015, als das Projekt in Arni auflag. Doch die Baumaschinen sind dann doch nicht aufgefahren.

Eine Nachfrage der Limmattaler Zeitung beim Aargauer Departement für Bau, Verkehr und Umwelt bringt nun eine gute Nachricht zutage: Das letzte rechtliche Hindernis ist offenbar aus dem Weg geräumt. Zuletzt hatte sich der Baubeginn wegen einer ausstehenden Unterschrift in der Phase Landerwerb zwar noch um drei Monate verzögert. Aber: «Die Bauarbeiten am Radweg Arni werden am 9. Januar 2017 starten», sagt Elmin Jelecevic, Projektleiter bei der Abteilung Tiefbau. Im August 2017 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Rechtzeitig also, um sich noch im kommenden Sommer auf dem neuen Weg einer Velotour vom Limmattal ins Reusstal zu erfreuen.

2009 in Planung aufgenommen

Dieser Radweg hat schon eine längere Geschichte. Mit der Revision des regionalen Limmattaler Richtplans wurde er 2009 in die langfristige Planung aufgenommen. Vize-Gemeindepräsident und Tiefbauvorstand Roland Helfenberger (SVP) sagt dazu: «Es ist schon schade, dass er bisher mitten auf der Strecke endet. Aber jetzt sind wir froh, geht es los.»