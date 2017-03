Was auf dem Chilbiplatz, wie die Geissweid auch genannt wird, entstehen soll, darüber entfachte Ende Dezember im Gemeinderat eine hitzige Debatte. In der künftigen Tramwendeschlaufe, wo dereinst das 2er-Tram und die Limmattalbahn verkehren werden, wollte der Stadtrat eine grüne Oase mit 89 einheimischen Bäumen für 992 000 Franken erstellen lassen. Mit 19 zu 11 Stimmen wurde dies im Parlament abgelehnt.

Nur wenige Tage später präsentierte die Liberale Baugenossenschaft einen Projektvorschlag, wie der Platz genutzt werden könnte. Ein sechsgeschossiges Wohngebäude würde sich demnach zwischen Geissweid und benachbartem Kohler-Areal erstrecken. Auf diese Weise könnte die Stadt von Baurechtszinsen profitieren und es würde zudem günstiger Wohnraum an bester Lage entstehen. Die Tramwendeschlaufe würde unter dem Wohnhaus durchgeführt, erklärte ein Sprecher der Baugenossenschaft Ende Dezember.

Kein gangbarer Weg für Exponenten von SP, GLP und Gründen, die sich im Initiativkomitee «Für eine attraktive Geissweid für alle» formierten und Unterschriften sammelten.

Man fährt doppelspurig

Bereits im kommenden Herbst soll der Baustart für die Verlängerung der Linie 2 von Zürich Farbhof bis Schlieren Geissweid erfolgen. Das Komitee argumentiert damit, dass beim Bau des Geissweid-Platzes auch Geld eingespart werden könnte, wenn die Arbeiten gleichzeitig wie jene zur Tramverlängerung ausgeführt werden könnten. Ob dies gelingt, ist jedoch trotz der früheren Eingabe der Unterschriften fraglich, so Kriesi. Denn erst müssten diese geprüft werden, vom Stadtrat und anschliessend vom Parlament wird die Vorlage zudem beraten. «Die nächsten beiden Abstimmungstermine im Frühling und Herbst dieses Jahres sind wohl zu zeitnah.» Ganz gibt er die Hoffnung jedoch nicht auf: So sei denkbar, dass die Strassen-, Gleis- und Haltestellenarbeiten auf der Geissweid erst später als Herbst 2017 durchgeführt werden, was eine zeitgleiche Realisierung wieder möglich machen würde.

«Wir fahren derzeit doppelspurig», sagt Bauvorstand Markus Bärtschiger (SP) über das derzeitige Vorgehen. So habe man erste Gespräche mit Exponenten der Liberalen Baugenossenschaft geführt, überlege aber auch, wie mit der Volksinitiative umgegangen werden könnte. «Bringen wir das Projekt, das vom Parlament zurückgewiesen wurde an die Urne oder braucht es allenfalls ein neues?» Die knappen personellen und finanziellen Ressourcen im Baudepartement würden jedoch verhindern, dass man gleichzeitig mit Volldampf auf einen Hochbau und auf eine grüne Oase hinarbeiten könne. Auch er zweifelt daran, ob sich die Projekte zusammen mit den Arbeiten rund um die Bahn erledigen lassen. Nachdem die Initiative eingereicht wurde, werde der Stadtrat jedoch eine Strategiesitzung abhalten. «Dann werden wir festlegen, wie die nächsten Schritte aussehen», so Bärtschiger.