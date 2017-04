In der Nähe des Lindenplatzes wiederholte sich der Vorfall, diesmal mit einem Mercedes. Auf der Fahrt Richtung Stadtkreis 9 verursachte der Machete-Mann mehrere Kollisionen, wobei niemand verletzt wurde. Bevor er nach Dietikon zurückfuhr bedrohte der Aargauer Autolenker am Strassenrand in Schlieren ZH einen Passanten mit seiner Machete.

In Dietikon fuhr er dann in ein am Rotlicht wartendes Auto, dabei wurde ein Mann und eine Frau leicht verletzt. Der 33-jährige fuhr aber unbeirrt weiter Richtung Spreitenbach AG. In der Nähe eines Einkaufszentrums konnte die Polizei den Mann mit einem Taser festnehmen. Dabei wurde ein Passant, der bei der Festnahme half, vom Täter leicht verletzt. Er wurde vom Täter gebissen.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 33-jährigen, im Kanton Aargau wohnenden Mann. (lgi)