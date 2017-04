So dicht aneinander gereiht stehen die Fahrräder unter dem Dach des Veloständers am Dietiker

Bahnhof selten. Noch knapper ist der Platz jedoch im Gedränge vor dem Einlass zur diesjährigen

Velobörse. Einige der potenziellen Käufer tänzeln bereits ungeduldig auf den Zehenspitzen hin und her, immer in der Hoffnung, bereits von Weitem einen Blick auf das beste Angebot erhaschen zu können.

Der grosse Zeiger der Stadtkirche weist die Drahtesel-Fänger darauf hin, dass die Schäppchenjagd bald eröffnet ist. Die gebrauchten Zweiräder sind heiss begehrt. Das wissen

auch die Brüder Jan und Michael Schmid. Ersterer sucht ein älteres Rennvelo, mit dem er künftig

durch Zürichs Strassen flitzen kann. „Wir besuchen viele Velobörsen und wissen daher, dass man

sehr schnell sein muss“, sagt Jan Schmid. Vier Augen seien daher besser als zwei.

In Dietikon sei zwar viel los, trotzdem sei das noch kein Vergleich zu Zürich. Er bevorzuge es deshalb, sich ausserhalb der Stadtgrenze auf die Fahrradsuche zu begeben.

Dann schlägt die grosse Kirchenuhr 10 Uhr und die Besucher stürzen sich auf die in Reih und

Glied aufgereihten Fahrräder, als würden frische Brötchen feilgeboten. Die Gebrüder Schmid sind

im allgemeinen Getümmel verschwunden.

Kleine Mängel stören nicht

Eine der ersten, die es erfolgreich zur Kasse schafft, ist Fati Oezarslan. Sie hat sich gleich auf den ersten Blick in ihr neues Fahrrad verliebt und direkt zugeschlagen. Überzeugt habe sie die

Schweizer Qualität des Velos, sagt ihr Mann Fati Oezarslan, der sichtlich zufrieden mit dem

Kaufentscheid seiner Gattin ist. Für 160 Franken sei das Damenrad ein Schnäppchen, lediglich der Schalthebel müsse ausgetauscht werden.

Gelohnt hat sich der Besuch auch für Hanspeter Oberli. Zufrieden dreht er ein paar Proberunden

auf seiner Errungenschaft. „Ich habe ein robustes Velo gesucht, das gross genug ist für meine

Grösse“, sagt der Dietiker. Nach nur wenigen Metern nickt er zufrieden und entscheidet sich für

den Kauf.

Neue Regeln für Velohändler

So wie Oezarslan und Oberli ergeht es an diesem Morgen vielen Besuchern. Innert kürzester Zeit

sind die besten Fahrräder weg. Priska Ding von Pro Velo Limmattal, dem Organisator der

Velobörse, ist zufrieden, hätte aber mit noch mehr Velos gerechnet. „Dieses Jahr wurden nur 150 Fahrräder gebracht. Im vergangenen Jahr waren es 100 mehr“, sagt sie.

Das rühre daher, dass zur selben Zeit in der Region mehrere Velobörsen stattfinden. Hinzu komme die neue Regel für Händler, sich im Voraus online anmelden zu müssen.

Als sich die Veloreihen langsam lichten, tauchen Jan und Michael Schmid aus Zürich wieder auf.

Sie begutachten ein gelbes Rennvelo, das allerdings eine kaputte Gangschaltung aufweist. Jan ist unsicher, ob er „diesen Göppel“ haben will. Michael rät ihm zum Kauf und schliesslich nehmen die beiden das Fahrrad mit.

Alle Velos übrigens, die an diesem Morgen keinen neuen Besitzer finden, werden als Spende nach Rumänien gebracht.