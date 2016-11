Unterengstringen bleibt weiterhin mit der Mandatsführung im Schlieremer Erwachsenenschutz betraut. Dies entschied der Gemeinderat mit 25 zu 1 Stimmen an seiner Sitzung vom Montagabend und folgte somit dem Antrag des Stadtrates. So eindeutig wie das Endresultat war der Entscheid jedoch nicht. Der Stadtrat musste in der Debatte Kritik über sich ergehen lassen.



Erst im Jahr 2015 wurden 75 Erwachsenenschutz-Mandate von der Gemeinde Unterengstringen übernommen. Für den Zeitraum von Anfang 2017 bis Ende 2019 beantragte der Schlieremer Stadtrat einen Kredit von 1,3 Millionen Franken. Dies, weil die Kosten pro Fall, welche Unterengstringen in Rechnung stellt, gestiegen sind. Fiel bislang pro Fall und Jahr eine Pauschale von 4500 Franken an, wird sich diese per Anfang 2017 auf 4850 Franken erhöhen. Die Mehrkosten sind laut Stadtrat zustande gekommen, weil kurzfristige Stellvertretungen eingesetzt werden mussten sowie durch eine unerwartete Zunahme der Fallzahlen.



John Daniels (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), gab zwar einen positiven Entscheid seines Gremiums gegenüber dem Antrag bekannt, verwies jedoch darauf, dass einige Mitglieder sich eine Ansiedlung der Mandatsführung in Schlieren wünschen. «Noch vor Ablauf dieses erneuerten Anschlussvertrags soll der Stadtrat eine Vollkostenstudie durchführen», so Daniels. Es könne nicht sein, dass man sich im letzten Moment – der Vertrag soll ab Anfang 2017 in Kraft treten – vom Parlament einen Kredit beantragt, ohne andere Möglichkeiten in Betracht gezogen zu haben.



Zähneknirschend sprach sich die CVP/EVP-Fraktion für den Antrag aus. Auch Sprecher Werner Jost verwies darauf, dass man sich Alternativen gewünscht hätte. «Der Stadtrat wählte nicht die beste, sondern die einfachste Variante», so Jost.



Unklar, was günstiger ist

Auch die SVP-Fraktion habe kontroverse Diskussionen geführt, sagte Hans-Ulrich Etter. Einerseits wünsche man sich, dass diese Aufgabe in der Stadt selber wahrgenommen werde. «Andererseits sehen wir ein, dass Unterengstringen ein guter Partner ist und im Stadthaus schlicht der Platz fehlt.»