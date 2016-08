Folgendes Vorgehen kann hilfreich sein, weiss Urs Schmid, Projektleiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit in Aarau:

- Unmittelbar nach der Kündigung: Bremsen, herunterfahren, Schock verdauen, mit dem Stellenverlust umgehen (mit guten Kollegen oder mit der Familie darüber sprechen).

- Standortbestimmung machen («in den Rückspiegel schauen»): Wer bin ich? Was kann ich? Wohin will ich? Was will ich? Wo braucht es mich? Mit der Firma klären, ob sie bei der Stellensuche Unterstützung anbietet.

- Bewerbungsdossier erstellen: Einen aktuellen Lebenslauf und Bewerbungsbrief erstellen; kontrollieren, ob alle Arbeitszeugnisse vorhanden sind; Aus- und Weiterbildungsbelege (Diplome, Fachausweise, Zertifikate etc.); aktuelles Foto bei einem Fotografen machen lassen (Passfotos oder Freizeitfotos eigenen sich nicht).

- Netzwerk aktivieren, Stelleninserate lesen

- Beratungsstellen: regionale Arbeitsvermittlungen (RAV) oder Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf.