Dieselbe Ansicht vertritt Gregor Waller, der Co-Leiter der Fachgruppe Medienpsychologie an der Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften (ZHAW). Seine Abteilung hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen Broschüren herausgebracht, die Eltern im Umgang mit sozialen Medien Unterstützung bietet. «Das Wichtigste ist, dass man die Kinder und Jugendlichen begleitet, auch und vor allem, wenn sie zum ersten Mal mit sozialen Medien in Berührung kommen», sagt der Experte.

Waller zieht einen Vergleich zum Strassenverkehr. So würde man Kinder auch zuerst an die Regeln heranführen, bevor man sie auf die Strasse lässt. Er fordert von den Eltern, dass sie sich vorab in die Materie einarbeiten, und schlägt vor, dass sie den Nachwuchs beim Erstellen eines Profils unterstützen. Bei dieser Gelegenheit könnte man sich auf die Regeln für den Umgang mit sozialen Medien einigen. Zum Beispiel wäre es möglich, mit dem Kind zu vereinbaren, wie das Profil gestaltet wird. So lernt das Kind, was nicht in ein Profil gehört – zum Beispiel Angaben zum Alter oder Telefonnummern und Adressen. Anstelle eines Porträts könnte man für das Profilbild eine Landschaftsfotografie wählen, schlägt Garcia vor.

Kontraproduktiv wäre es hingegen, soziale Netzwerke von vornherein zu verteufeln oder den Zugang zu ihnen zu verbieten. So könnte es nämlich passieren, dass Kinder ein Profil unter einem fiktiven Namen erstellen, von dem die Eltern nichts wissen. Dann wären die Kinder und Jugendlichen gänzlich unvorbereitet auf die Gefahren einer solchen Plattform: «Ein Teil eines sozialen Netzwerks zu sein ist, als würde man sich auf einen belebten Platz stellen. Man weiss nicht, wem man begegnet. Das können wunderbare Menschen sein, aber auch solche mit bösen Absichten», sagt Garcia. Wichtig sei es, den Kindern beizubringen, dass im Internet nicht jeder das ist, was er zu sein vorgibt.