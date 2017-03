In den Zähnen zu stochern, kann allerlei Unappetitliches zutage fördern. Zahnpflege soll deshalb – wenn möglich – nicht öffentlich durchgeführt werden. Diese Regel wurde gebrochen. Man hat nicht nur in den Zähnen herumgestochert, sondern das Ergebnis auch noch analysiert. Igitt.

Zum Glück nicht in den eigenen, sondern in den Unterkiefern von Angehörigen der Gattung Neandertaler. Die sind ausgestorben (in Europa vor ungefähr 30'000 Jahren) und können sich nicht mehr wehren.

Plaque oder Zahnbelag ist höchst unerwünscht, ist aber sehr gut konservierend. «Zahnbelag konserviert Mikroorganismen, die im Mund gelebt haben, und sogar krankmachende Erreger, die sich in den Atemwegen und den Verdauungsorganen aufhalten», sagt Laura Weyrich vom Australian Centre for Ancient DNA (ACAD) in Adelaide. Zusammen mit Kollegen von der Universität Liverpool hat sie vier Neandertaler-Kiefer untersucht, die in Höhlen in der Nähe von Spy (Belgien) und El Sidron (Spanien) gefunden wurden. Die Ergebnisse wurden in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Nature» publiziert. Die Funde sind zwischen 42'000 und 50'000 Jahre alt.

Wild und Pilze verspeist

Die DNA-Analyse in den Zahnbelägen ergab, dass die Neandertaler aus Spy sich von Wollnashorn und anderem Wild ernährten, ergänzt mit Pilzen. Die spanischen Neandertaler waren Vegetarier, ihr Menü bestand aus Pinienkernen, Moos, Pilzen und Baumrinde.