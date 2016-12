Und was werden die Historiker später mal über 2016 sagen? Vermutlich, dass es das Jahr des kleinen weissen Mannes war, der im amerikanischen Rust Belt, in Bitterfeld, oder im tristen Osten Englands, per Wahlzettel schlechte Laune verbreitet hat. Dabei war 2016 doch auch das Jahr des Homo ludens und der lang erwarteten Gameboy-Werdung des Smartphones, denn so eine mobile Internetverbindung ist ja nicht nur zur Verbreitung von Hassbotschaften gut. Im Sommer des Brexit gab es auch viel gute Laune: An jeder Strassenecke konnte ein hübsches Pokémon warten, und die Kirchen spendeten nicht mehr bloss göttlichen Segen und heilige Kommunion, sondern in ihrer neuen Funktion als Pokéstop auch Pokébälle zum Pokémonfangen.

Das also, liebe Historiker, wird 2016 auch gewesen sein: das Jahr, in dem sich der Spieleklassiker-Fabrikant Nintendo entschloss, seine Spieleklassiker für fremde Betriebssysteme freizugeben und aufs Smartphone zu bringen. Im Sommer 2016 kam «Pokémon Go!» heraus, und jetzt, wo die Jahresrückblicke fast schon geschrieben und die Finger der «Pokémon Go»-Spieler der winterlichen Kälte wegen fast erfroren sind, erscheint auch noch «Super Mario Run».

Seit gestern springt die berühmteste Computerspielfigur der Welt über die ersten iPhone- und iPad-Displays und streckt seine grosse Nase in Apples App Store. Die dem einfachen Supermann Mario eigentlich viel angemesseneren, weil billigeren Endgeräte mit Android-Betriebssystem werden erst nach der üblichen technischen Inkubationszeit folgen. «Mamma mia», würde Mario mit seiner Quietschestimme wohl dazu sagen, weil er, obwohl eine japanische Erfindung, aus komplizierten Gründen Italiener ist.

Popeyes Erbe

Mario ist ausserdem die Micky Maus des Computerspiels, eine der Portalfiguren einer neuen Epoche, die als Informationszeitalter, wie wir langsam merken, ganz und gar unzureichend beschrieben ist. Und Mario ist, schliesslich, der Missing Link zwischen der neunten und der zehnten Kunst, zwischen dem Comic und dem Videospiel. Tatsächlich ist er umständehalber mit einem der unvergesslichen Helden der Daily Strips verwandt, die im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts in Amerika die Bilderzählung revolutionierten.

Denn Mario wurde nur erfunden, weil Hersteller Nintendo Ende der Siebzigerjahre die Rechte an E. C. Segars Comichelden Popeye verlor und für seine in Amerika aufgestellten Spielautomaten auf die Schnelle einen neuen Helden brauchte.

So feierte Jumpman Mario als Gegenspieler eines King-Kong-Klons namens Donkey Kong 1981 Premiere und wurde damit zur Symbolfigur eines Spielgenres, das er begründen half: des Jump ’n’ Run. Auf welchem Endgerät er in den Folgejahren auch auftauchte (einer japanischen Heimkonsole namens Famicom, dem klassischen Gameboy, dem aufklappbaren DS oder dem Playstation-Konkurrenten Wii), durch was für eine Welt auch immer er sich bewegte (auf Plattformen und Röhren, durch Schlösser und Burgen, durchs All oder auf einer Kartbahn): Mario blieb sich, von Winzigkeiten und ein paar Farbwechseln abgesehen, immer treu.

Äusserlich noch ganz Comicfigur, reduziert aus rein pragmatischen, programmiererischen Gründen: kein kompliziertes Haar, sondern eine Mütze; kein komplizierter Mund, sondern ein starrer Bart; keine komplizierten Klamotten, sondern ein kontrastreicher Overall, der ihn eigentlich eher zufällig als Handwerker auswies.

Plebejer und Prinz

Doch anders als Micky Maus, der aus seinen kurzen Hosen herauswuchs und sich in Entenhausen dem Establishment zugesellte, hat sich Mario sein plebejisches Image bewahrt – so oft man es auch bestritten hat. Dass der Mützenträger seinen Namen eigentlich einem eher patrizischen italienischstämmigen Vermieter verdankt, hat Nintendo offiziell nie bestätigt, und dass Mario in seinen Spielen meist in die Uraltrolle des Märchenprinzen fällt, scheint auch ohne Folgen geblieben zu sein.

Nach dem Willen seines Erfinders Shigeru Miyamoto war Mario Zimmermann, bevor er ab dem legendären Spiel «Mario Bros.» eben Klempner wurde. Und seitdem kommt nicht mehr der Prinz, sondern der Installateur, um die Prinzessin Peach zu retten. «It’s-a-me, Mario» ist auch in diesem Zusammenhang der eine entscheidende Satz, den er sagt.

Unvorstellbar, dass einer wie er soziale Minderwertigkeitskomplexe oder ein Distinktionsbegehren hat. Unvorstellbar auch, dass einer wie er, der für das Jump ’n’ Run geboren ist, sich jemals abgehängt fühlen könnte. Wenn Mario ab heute auch über das iPhone-Display wetzt, geht er das gesellschaftliche Tempo des vorüberrauschenden Hintergrunds seit 35 Jahren mit, ohne ein einziges Mal seine gute Laune darüber verloren zu haben.

Im Gegenteil: Als sich Nintendo entschloss, mit «Mario Kart» auch noch ein Mario-Autorennspiel aufzulegen, bedeutete das die Rückkehr des Spasses in ein Genre, das sonst immer nur die Zähne zusammenbeisst. In den meisten Racern begegnet man ja knurrigen Kerlen, die Autos klauen und teure Infrastruktur ruinieren, um dann auf der Flucht vor der Polizei auch noch die Nerven zu verlieren. Bei «Mario Kart» hingegen wirft man mit Bananenschalen und kommt sozusagen immer mit Buster Keaton ins Ziel.

Nicht Luigi, nicht Bowser

Dabei stimmt schon: Mario-SchöpferMiyamoto ist kein Thomas Mann. Charakterisierung ist nicht seine Stärke, und auch sonst kommt Mario ohne Geschichte daher. Wer er ist, können wir eigentlich nicht wissen. Wer er nicht ist, ist dafür mit jeder Figur, die Nintendo dem Mario-Universum hinzugefügt hat, klarer geworden: Mario ist nicht sein ängstlicher Bruder Luigi; er ist nicht sein dauerwütender Gegenspieler Bowser; er ist nicht der herzensgute Einfaltspinsel Yoshi und schon gar nicht der böse, weil habgierige, missgünstige und intrigante Wario, der ja in der Tat Marios Negativfigur ist.

Und ist das nicht eigentlich Wissen genug? Mit einem Wutbürger, einem Sozialneider, einem Populistenlauscher kann man Mario danach nicht mehr verwechseln. Nicht mal als besorgter Bürger hält er her – diese Rolle würde dem schreckhaften Luigi zufallen, der in den Super-Mario-Spielen auch immer ein bisschen schneller laufen kann.

Der kleine, weisse Mann ist 2016 in Verruf geraten, und so gesehen kommt Mario zur rechten Zeit. Er fürchtet keine grossen Sprünge und keinen tiefen Fall, er hat keine Angst vor langen Wegen und explodierenden Pilzen, die ihm diese Wege mit finsterer Miene verstellen. Wenn es nottut, klettert er sogar auf Wolken und gemeindet den Himmel in das Reich seines unbezwingbaren Pragmatismus ein, in dem es für jedes noch so grosse Problem verlässlich eine Lösung gibt.

Und auch wenn dieser Satz nicht zu seinem radikal reduzierten Vokabular gehört, Marios Mantra lautet schon seit 35 Jahren: «Ich schaffe das!» «It’s-a-me, Mario» kann doch kaum etwas anderes heissen. Und so könnte Mario 2016 einmal nicht erscheinen, um die Prinzessin zu retten. Diesmal rettet er vielleicht eher seinesgleichen: den kleinen, weissen Mann.

