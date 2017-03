Wer Kaffee will, der gibt mir bitte Bescheid. Aber eigentlich trinken wir hier nur Tee.» Svenja, die Leiterin des Hauses, in dem ich die nächsten sechs Tage Yoga machen werde, grinst in die Runde. Sieben Frauen und ein Mann grinsen nicht zurück. «Willkommen in der Casa Yogafriends! Gibts Fragen?»

Ja! Und zwar viele: Wie lautet das WLAN-Passwort? Essen wir wirklich die ganze Woche vegan? Und was, wenn ich um neun Uhr abends noch nicht müde bin? «Keine Panik. So gehts allen, wenn sie hier ankommen. Es wird dir gefallen.» Svenja lächelt so zufrieden, dass ich ihr glaube.

Optimiere! Dich! Selbst!

Eines vorweg: An den Kaffee-Verzicht habe ich mich die ganze Woche nicht gewöhnt. Aber hier schreibt auch keine Yoga-Meisterin, kein Gesundheits-Freak und auch keine Frau mit gebrochenem Herzen, die sich in einer Woche Yoga die befreiende Erleuchtung erhofft.

Hier schreibt eine 32-jährige Social-Media-Redaktorin, die mit mindestens eineinhalb Beinen im Leben steht, selten gestresst und mässig beweglich ist. Yoga mache ich nur sporadisch, Ferien in Gruppen waren mir stets ein Graus und vegan lebe ich schon mal gar nicht.