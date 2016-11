Kaum ist die Aufregung über Gölas Rundumschlag gegen die linkslastige Politik abgeflaut, provoziert der «Büezer der Nation» erneut. In der Sendung «Renaud Tour» auf TeleBärn verteidigt er die körperliche Züchtigung. «Eine Ohrfeige zum richtigen Zeitpunkt schadet nicht», sagte der Musiker. Früher sei es normal gewesen, ab und zu einen «Chlapf a Gring» zu bekommen.

Was früher gang und gäb gewesen sein mag ist heute an Schulen ein absolutes Tabu. Doch wie sieht es in den eigenen vier Wänden aus? Ein Umfrage unter Aarauer Jugendlichen von Tele M1 zeigt: Die Ohrfeige ist noch längst nicht aus der Erziehung verschwunden (s. Video). Befragt man Eltern, sieht die Sache jedoch anders aus. «Körperliche wie auch psychische Gewalt – das geht nicht», findet ein Passantin.

Klima der Gewalt

Eltern riskieren mit einer Ohrfeige körperliche wie seelische Schäden bei ihren Kindern. «Man trägt ausserdem zu einem Gewaltklima bei», warnt August Flammer, Professor für Entwicklungspsychologie. Wer in seinem Elternhaus Gewalt erlebe, neige später zu ähnlichen Erziehungsmethoden.