Fangen wir mit einem kleinen Test an: Ordnen Sie folgende Lebensmittel Männern oder Frauen zu: Steak, Gemüsequiche, Bier, Yogi-Tee, Schweinshaxe, Früchtequark.

Kinderleicht? Kein Wunder, denn Männer und Frauen essen tatsächlich unterschiedlich, das belegen zahlreiche Studien. Eine der grössten ist die Nationale Verzehrstudie II von 2008, bei der fast 20 000 Männer und Frauen in Deutschland befragt wurden: Danach essen Männer fast doppelt so viel Fleisch und Wurst wie Frauen, während diese Obst, Gemüse, Joghurt und Salat vorziehen. Auch finden sich über alle Studien hinweg etwa doppelt so viele Vegetarierinnen wie Vegetarier. Aber warum gibt es überhaupt unterschiedliche Essensvorlieben bei Mann und Frau? Und sind diese genetisch verankert oder durch Kultur und Erziehung geprägt?

Soziologen sind vom «gender-doing» überzeugt: Männer essen demnach Fleisch, um zu zeigen, dass sie Männer sind. «So lernen Jungs von klein auf, dass Fleisch gross und stark macht», sagt die Ernährungswissenschafterin Christine Brombach von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und folgert: «Unser Essverhalten ist sozial konstruiert.»

Vom Fleisch zum Sex

Fleisch ist dabei das symbolträchtigste aller Lebensmittel: «Es steht für Kraft und Virilität und verkörpert die dominante Stellung des Mannes», sagt Brombach. Der Hausherr residierte früher am Ende des Tisches, wurde als erster bedient und bekam das beste Bratenstück. In allen Kulturen ist Fleisch kostbar und untrennbar mit Männlichkeit verbunden: Bevor der Mensch vor rund 10 000 Jahren sesshaft wurde, musste er jagen, um Fleisch zu essen – und Jäger waren und sind bis heute – meist Männer.

Mann und Frau unterscheiden sich aber nicht nur bei der Speisewahl. «Männer essen grössere Portionen, beissen herzhaft zu, kauen schneller und kraftvoller», sagt Brombach. Als männlich gelten auch scharfes Essen sowie das Trinken aus der Flasche. Auch Frauen unterstreichen ihre Weiblichkeit durch ihr Verhalten: «Sie essen kleinere Portionen, kauen langsamer und nippen am Weinglas», sagt Brombach. Wie stark solche archaischen Rollenmuster sind, zeigt sich besonders gut im Sommer: Grillieren ist Männersache, gerne mit einem Bier in der Hand. Den Salat bereiten die Frauen zu.

Weltweit ernähren sich Frauen tendenziell gesundheitsbewusster, fand eine Studie heraus, die das Essverhalten in 23 Ländern untersuchte. Globalisierung bedeutet also auch: weltweit das gleiche Schönheitsideal, das Frauen antreibt, Kalorien zu sparen. Im besten Fall ernähren sie sich dadurch gesünder, im schlimmsten Fall werden sie krank: «Frauen sorgen sich stärker um ihre Figur, sind generell unzufriedener mit ihrem Gewicht und versuchen häufiger abzunehmen», sagt Brombach. Essen ist für sie oft ein zweischneidiges Schwert, und das Problem fängt schon in jungen Jahren an. Die Folge: Mädchen erkranken häufiger an Essstörungen wie Bulimie und Magersucht.

«Männer essen insgesamt lustbetonter, und ihr Verhältnis zum Essen ist unkomplizierter», sagt Brombach. Entsprechend sind sie auch häufiger übergewichtig, als Frauen – nur stört es sie weniger.

Um unser heutiges Verhalten zu verstehen, schauen Biologen gern in die Vergangenheit. Nun kann aber niemand wissen, ob Männer schon damals lieber Fleisch assen – aber man kann heute noch traditionell lebende Völker studieren. So fand Colette Berbesque, Anthropologin an der Roehampton University in London, heraus, dass auch die Hazda aus Tansania unterschiedliche Nahrungsvorlieben haben: Männer essen am liebsten Honig, gefolgt von Fleisch, Wurzeln und Beeren; Frauen am liebsten Honig, Beeren, Wurzeln, Fleisch.